Berrettini scrive la storia: è semifinale agli Australian Open. Sfida con Nadal (Di martedì 25 gennaio 2022) Matteo Berrettini si qualifica per le semifinali degli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) entrato nel vivo sul cemento di Melbourne Park nella metropoli Australiana.... Leggi su feedpress.me (Di martedì 25 gennaio 2022) Matteosi qualifica per le semifinali degli, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) entrato nel vivo sul cemento di Melbourne Park nella metropolia....

Advertising

Lukeysmar : qualcuno ha il video di quando scrive sulla telecameraaaaaaa che ha scrittoooo? #Berrettini - giu_miglio : MATTEO LO FA ANCORA! ?????? #Berrettini, tanto per cambiare, scrive un'altra, l'ennesima pagina di storia del tennis… - F_I_G_A_ : Berrettini-Monfils: 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2 Berrettini la vince di testa, scrive record su record e ha bisogno di ampl… - 100x100Napoli : #Berrettini vola in semifinale e sfiderà #Nadal. - Kaiser__Franz : Ok, se adesso al secondo turno di votazioni almeno uno sulla scheda non scrive #Berrettini rimarrò ancora più delus… -