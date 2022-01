Alex Belli si vanta del boom di ascolti del Grande Fratello Vip (Di martedì 25 gennaio 2022) Alex Belli su Twitter si è vantato (per la seconda volta) di portare ascolti al Grande Fratello Vip. Con il 23,57% di share di ieri sera il reality ha toccato il suo picco di ascolti diventando a tutti gli effetti la puntata più vista delle edizioni di Alfonso Signorini. Meglio di ieri sera solo la finale dello scorso anno, quando ad assistere alla vittoria di Tommaso Zorzi furono il 25%. ascolti non portati a casa per demerito della concorrenza (che ha schierato contro il GFVip l’ennesima fiction Rai con Vittoria Puccini), ma per merito del triangolo Alex-Delia-Soleil che anche ieri sera ha tenuto banco per oltre un’ora con tanto di cacciata dallo studio di Belli da parte di Signorini. Il man questo ovviamente lo sa, ... Leggi su biccy (Di martedì 25 gennaio 2022)su Twitter si èto (per la seconda volta) di portarealVip. Con il 23,57% di share di ieri sera il reality ha toccato il suo picco didiventando a tutti gli effetti la puntata più vista delle edizioni di Alfonso Signorini. Meglio di ieri sera solo la finale dello scorso anno, quando ad assistere alla vittoria di Tommaso Zorzi furono il 25%.non portati a casa per demerito della concorrenza (che ha schierato contro il GFVip l’ennesima fiction Rai con Vittoria Puccini), ma per merito del triangolo-Delia-Soleil che anche ieri sera ha tenuto banco per oltre un’ora con tanto di cacciata dallo studio dida parte di Signorini. Il man questo ovviamente lo sa, ...

