Alex Belli dopo la cacciata di Signorini: “Non è più il mio game” (Di martedì 25 gennaio 2022) Alex Belli gentilmente accompagnato fuori dallo studio da Signorini. La serata di ieri del Grande Fratello ha visto protagonista per l’ennesima volta la triade Alex Belli -Delia Duran -Soleil Sorge. L’attore incalzato dalla situazione ha tenuto a ribadire per l’ennesima volta la sua volontà di un amore libero, che non si può spiegare a parole. Il tutto ha spazientito Alfonso Signorini che, durante la trasmissione, ha invitato Alex Belli a lasciare lo studio poiché impossibilitato a proseguire la trasmissione. “Stai rendendo difficoltoso il mio lavoro, se vuoi magari uscire” ha detto con calma prima di essere nuovamente interrotto dal Belli. Da qui il conduttore stizzito ha continuato “E allora mi rivolgo agli autori, lo ... Leggi su zon (Di martedì 25 gennaio 2022)gentilmente accompagnato fuori dallo studio da. La serata di ieri del Grande Fratello ha visto protagonista per l’ennesima volta la triade-Delia Duran -Soleil Sorge. L’attore incalzato dalla situazione ha tenuto a ribadire per l’ennesima volta la sua volontà di un amore libero, che non si può spiegare a parole. Il tutto ha spazientito Alfonsoche, durante la trasmissione, ha invitatoa lasciare lo studio poiché impossibilitato a proseguire la trasmissione. “Stai rendendo difficoltoso il mio lavoro, se vuoi magari uscire” ha detto con calma prima di essere nuovamente interrotto dal. Da qui il conduttore stizzito ha continuato “E allora mi rivolgo agli autori, lo ...

StefanoGuerrera : Alfonso che stizzito e a labbra strette caccia Alex Belli perché non gli permette di lavorare quando in realtà tutt… - pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - ZON_Tweet : #GFvip #alexbelli cacciato dallo studio. Cosa sta succedendo? - waitingvhaz : RT @ElisaGirardi_: Era più comprensibile questo discorso di EliGreg che Alex Belli #gfvip - iOpinionistaWeb : @scetticosutodo @Gl3nda_92 Gia stiamo preparando i teatrini ma Alex belli who -