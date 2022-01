"Vogliamo onestà e un tocco femminile". I nostri lettori scrivono al futuro Presidente (Di lunedì 24 gennaio 2022) Scriveteci a: caroPresidente@lanazione.net Una persona giusta (e anche giovane) Voglio un Presidente equo, giusto e che abbia la forza di non farsi prendere da decisioni di altri. Il capo dello ... Leggi su lanazione (Di lunedì 24 gennaio 2022) Scriveteci a: caro@lanazione.net Una persona giusta (e anche giovane) Voglio unequo, giusto e che abbia la forza di non farsi prendere da decisioni di altri. Il capo dello ...

Papa: 'Non origliare né spiare, ma ascoltare. Questo rende buona la comunicazione' ... alla cui opera siamo chiamati a partecipare", osserva Francesco, che cita il teologo protestante Dietrich Bonhöeffer: "Noi dobbiamo ascoltare attraverso l'orecchio di Dio, se vogliamo poter parlare ...

