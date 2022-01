“Un valore aggiunto, gli darei 7 fisso”, gioca nel Napoli elogiato in diretta (Di martedì 25 gennaio 2022) Alessandro Renica, ex laterale basso del Napoli, in diretta a Il Bello del Calcio, in onda su Canale 8, non si è risparmiato negli elogi nei confronti di Giovanni Di Lorenzo, terzino azzurro che, ad oggi, ha giocato da titolare tutte le partite da inizio stagione, in ogni competizione. E solo nell’ultima sfida, giocata contro la Salernitana, mister Spalletti ha deciso di sostituire per la prima volta il suo fedelissimo intorno al 70? per dar spazio al giovane Zanoli. Ecco le parole dell’ex difensore azzurro: “A Di Lorenzo darei 7 fisso, gioca tutte le partite, non ne salta una ed è sempre, sempre affidabile oltre ogni dire, è un uomo d’acciaio. Rende tantissimo costantemente alla squadra. È un valore aggiunto per questo ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 25 gennaio 2022) Alessandro Renica, ex laterale basso del, ina Il Bello del Calcio, in onda su Canale 8, non si è risparmiato negli elogi nei confronti di Giovanni Di Lorenzo, terzino azzurro che, ad oggi, hato da titolare tutte le partite da inizio stagione, in ogni competizione. E solo nell’ultima sfida,ta contro la Salernitana, mister Spalletti ha deciso di sostituire per la prima volta il suo fedelissimo intorno al 70? per dar spazio al giovane Zanoli. Ecco le parole dell’ex difensore azzurro: “A Di Lorenzotutte le partite, non ne salta una ed è sempre, sempre affidabile oltre ogni dire, è un uomo d’acciaio. Rende tantissimo costantemente alla squadra. È unper questo ...

Advertising

matteorenzi : Draghi è a Chigi come frutto di una straordinaria battaglia politica. Se andrà al Quirinale servirà un accordo poli… - vin_manu90 : @AMIN1908_ Sicuramente sarà un grande valore aggiunto ma, se non gli arriveranno palloni, sarà dura anche per lui e… - Spazio_Napoli : “Un valore aggiunto, gli darei 7 fisso”, gioca nel Napoli elogiato in diretta - RattaDiFranci : Francesco Oppini torna a #TikiTaka e io pronta a seguirlo! ???? Senza dubbio un valore aggiunto alla trasmissione. - Gabriel37403841 : @sedrani_l Bravo...un vero valore aggiunto -