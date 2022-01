Tom Brady | a 44 anni sfuma l' undicesimo Super Bowl della carriera E adesso l' America attende ' the decision'

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il mondoNFL e dello sport da stanotte è ufficialmente in attesa. E se il campo ha parlato, emettendo beffardamente uno dei rarissimi verdetti negativi nelladel soggetto in questione, ...

Advertising

mviti94 : @rprat75 Io, da super fan di Josh Allen e Tom Brady, sono ancora sotto shock dalla serata appena trascorsa. Ma ho u… - ndelvecchio8 : @symdona Stesso dilemma che ho avuto per 2 anni. Alla fine ho scelto (ma sono pronto a salire su altri carri) i Bil… - chiaranotchiara : sono emozionata per il primo super bowl senza tom brady finalmente - PersicoVince : Parlare di ritiro sarebbe qualcosa di deprimente, sopratutto dopo questa stagione e il quasi miracolo che ha fatto… - paperone84 : RT @Mousse81: Il Divisional Weekend più bello di sempre, tra equilibrio, show e sorprese. Brady eliminato e pensa al ritiro, al pari di Rod… -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Brady

ilmessaggero.it

Perchè tutti, ma proprio tutti, da ieri pendono dalle labbra di. L'ennesimo miracolo sfiorato a 44 anni Il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers ha concluso la sua stagione numero ventuno ...Ko anche Rodgersè fuori . E, per la prima volta, pensa al ritiro . È il clamoroso verdetto dei Divisonal NFL, con i Tampa Bay Buccaneers campioni in carica eliminati in ca Los Angeles Rams ...Il mondo della NFL e dello sport da stanotte è ufficialmente in attesa. E se il campo ha parlato, emettendo beffardamente uno dei rarissimi verdetti negativi nella carriera del ...Il mondo della NFL e dello sport da stanotte è ufficialmente in attesa. E se il campo ha parlato, emettendo beffardamente uno dei rarissimi verdetti negativi nella carriera del ...