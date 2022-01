The Script | nuova ed unica data italiana a Milano il 12 novembre 2022

(Di lunedì 24 gennaio 2022) L’appuntamento del Greatest Hits Tourdei The, previsto originariamente al Fabrique diil 12 marzo, è stato riprogrammato al 12. Calum Scott non sarà presente come opening act dello show. Tutti i biglietti precedentemente acquistati restano validi. I biglietti per lasono disponibili ora su www.livenation.it e presso i punti vendita autorizzati. Ladi Padova al Gran Teatro Geox, prevista per l’11 marzo, è invece cancellata e non potrà essere recuperata. Le richieste di rimborso dei biglietti per ladi Padova dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 15 febbraioal sistema di biglietteria presso il quale si è ...

sehmagazine : ?? The Script: riprogrammata la data milanese del “Greatest Hits Tour 2022”: la band sarà al Fabrique di #Milano il… - RadioR101 : La data di Milano del tour dei @thescript originariamente prevista a marzo, è riprogrammata al 12 novembre 2022. L… - RickyAbsol : Snail Mail: date inizialmente previste a Milano e Bologna -> riprogrammano solo Milano Dry Cleaning: Milano e Bolog… - RadioWebItalia : The Script riprogrammato a Novembre @RadioWebItalia - Ary1797 : RT @TicketOneIT: ??L’appuntamento del Greatest Hits Tour dei The Script, previsto originariamente al Fabrique di Milano il 12 marzo, è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : The Script

