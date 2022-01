Studente apre il fuoco in Auditurium. Un messaggio Whatsapp aveva annunciato il blitz (Di lunedì 24 gennaio 2022) Forse si sarebbe potuto fermare l’assalitore che oggi in Germania, poco prima delle 12.30, ha aperto il fuoco a Heidelberg in un auditorium dell’università durante una lezione. Il diciottenne tedesco aveva infatti annunciato le sue intenzioni immediatamente prima con un messaggio inviato via Whatsapp al padre in cui diceva che le persone dovevano essere punite. Lo ha annunciato in conferenza il capo della polizia di Mannheim, Siegfried Kollmar, aggiungendo che gli inquirenti ritengono che si sia procurato le armi all’estero poco prima dell’attacco. Il giovane si è poi tolto la vita, come confermato dalla polizia locale. Kollmar ha aggiunto che l’appartamento del giovane è stato perquisito: il 18enne studiava biologia e, quando si è allontanato dall’edificio dell’università dopo ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 24 gennaio 2022) Forse si sarebbe potuto fermare l’assalitore che oggi in Germania, poco prima delle 12.30, ha aperto ila Heidelberg in un auditorium dell’università durante una lezione. Il diciottenne tedescoinfattile sue intenzioni immediatamente prima con uninviato viaal padre in cui diceva che le persone dovevano essere punite. Lo hain conferenza il capo della polizia di Mannheim, Siegfried Kollmar, aggiungendo che gli inquirenti ritengono che si sia procurato le armi all’estero poco prima dell’attacco. Il giovane si è poi tolto la vita, come confermato dalla polizia locale. Kollmar ha aggiunto che l’appartamento del giovane è stato perquisito: il 18enne studiava biologia e, quando si è allontanato dall’edificio dell’università dopo ...

