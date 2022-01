Senegal vs Capo Verde: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Senegal continua a cercare di conquistare il continente per la prima volta quando martedì 25 gennaio affronta Capo Verde allo Stade Omnisports de Bafoussam negli ultimi 16 della Coppa d’Africa. I Blue Sharks entrano in campo senza una vittoria ad eliminazione diretta nelle loro due precedenti apparizioni al torneo e vorranno disperatamente porre fine a questo periodo di magra. ll calcio di inizio di Senegal vs Capo Verde è previsto alle 17 Anteprima della partita Senegal vs Capo Verde: a che punto sono le due squadre? Senegal Il Senegal non ha esattamente illuminato la Coppa d’Africa delle Nazioni, hanno scalato attraverso il primo ostacolo e fatto alle fasi ad eliminazione diretta tutto lo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ilcontinua a cercare di conquistare il continente per la prima volta quando martedì 25 gennaio affrontaallo Stade Omnisports de Bafoussam negli ultimi 16 della Coppa d’Africa. I Blue Sharks entrano in campo senza una vittoria ad eliminazione diretta nelle loro due precedenti apparizioni al torneo e vorranno disperatamente porre fine a questo periodo di magra. ll calcio di inizio divsè previsto alle 17 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Ilnon ha esattamente illuminato la Coppa d’Africa delle Nazioni, hanno scalato attraverso il primo ostacolo e fatto alle fasi ad eliminazione diretta tutto lo ...

