Sci | Razzoli | ' Goggia un osso duro | convinto che sarà al cancelletto a Pechino'

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. - (Adnkronos) - "Mi è dispiaciuto molto per l'infortunio di Sofia però nella sfortuna poteva andarle peggio. Ha ancora la possibilità di difendere il suo titolo olimpico, ora l'importante è che recuperi e si presenti alnelle condizioni di gareggiare". Così all'Adnkronos Giuliano, campione olimpico di slalom a Vancouver 2010, all'indomani dell'infortunio di Sofia, caduta nel superG di Coppa del mondo a Cortina riportando la lesione parziale del crociato del ginocchio destro, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. "L'Italia ha bisogno di lei e sonoche ce la farà perché Sofia è un. Credo che in tre settimane possa fare il miracolo ed essere in pista da protagonista", aggiunge

Sarà infatti Hans Vaccari a sostituire Federico Liberatore, con gli altri sei azzurri che prenderanno parte alla gara notturna che saranno Giuliano, Stefano Gross, Manfred Moelgg, Alex ......Mondo dialpino . A pochi giorni dal weekend di Kitzbuehel, si torna in pista per lo slalom speciale che andrà in scena in notturna martedì 25 gennaio. Tanta attesa per gli azzurri, con...Roma, 24 gen. - "Il fatto di aver già vinto le Olimpiadi sarà sicuramente un vantaggio. Partirò per Pechino con fiducia perché la stagione sta andando bene ben ...