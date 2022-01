Sara Cunial non può votare perché non è in regola e minaccia di chiamare i Carabinieri | VIDEO (Di lunedì 24 gennaio 2022) No vax convinta e sostenitrice di molte delle teorie del complotto che sin dall’inizio aleggiano intorno alla pandemia di Covid-19. Sara Cunial, parlamentare eletta nelle file del Movimento 5 Stelle e aderente al Gruppo Misto dopo essere stata cacciata dal gruppo pentastellato per le posizioni antiscientifiche espresse sui vaccini già prima dell’avvento del coronavirus, ora potrebbe pagare la sua scelta di non immunizzarsi perdendo, di fatto, il diritto al voto per le elezioni del presidente della Repubblica. Non potendo accedere senza green pass all’Aula per esprimere la sua preferenza, la deputata rischia di rimanere esclusa anche dal seggio allestito in via della Missione, nel parcheggio di Montecitorio, per i grandi elettori che sono in quarantena o che hanno contratto il virus. Requisito necessario per usufruire di questo seggio speciale, è ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) No vax convinta e sostenitrice di molte delle teorie del complotto che sin dall’inizio aleggiano intorno alla pandemia di Covid-19., parlamentare eletta nelle file del Movimento 5 Stelle e aderente al Gruppo Misto dopo essere stata cacciata dal gruppo pentastellato per le posizioni antiscientifiche espresse sui vaccini già prima dell’avvento del coronavirus, ora potrebbe pagare la sua scelta di non immunizzarsi perdendo, di fatto, il diritto al voto per le elezioni del presidente della Repubblica. Non potendo accedere senza green pass all’Aula per esprimere la sua preferenza, la deputata rischia di rimanere esclusa anche dal seggio allestito in via della Missione, nel parcheggio di Montecitorio, per i grandi elettori che sono in quarantena o che hanno contratto il virus. Requisito necessario per usufruire di questo seggio speciale, è ...

