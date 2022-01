Roma, Pinto deve convincere Diawara: spunta il Cagliari (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Roma deve cedere per acquistare a centrocampo: Pinto deve convincere Diawara, spunta l’idea Cagliari La Roma e Tiago Pinto devono convincere Diawara ad accettare la cessione per poter poi acquistare il terzo colpo di gennaio. Nelle settimane scorse sono arrivati interessamenti dall’estero, ma ora sul centrocampista guineano sarebbe piombato anche il Cagliari. A riferirlo Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lacedere per acquistare a centrocampo:l’ideaLae Tiagodevonoad accettare la cessione per poter poi acquistare il terzo colpo di gennaio. Nelle settimane scorse sono arrivati interessamenti dall’estero, ma ora sul centrocampista guineano sarebbe piombato anche il. A riferirlo Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Gli occhi della #SerieA su #Diawara ?? - gilnar76 : L’importanza del mercato di Tiago Pinto. E con un ultimo sforzo… #Asroma #Forzaroma #Roma #Seriea - frabia17 : RT @Alessandrodg235: 2/3 Giocare li. Vorrei fare i complimenti alla #AsRoma e a #Pinto per gli acquisti fatti, soprattutto #Oliveira, gran… - asromaliveit1 : La #Juventus avrebbe chiesto in prestito #DouglasLuiz dell'#AstonVilla. Il brasiliano è da tempo sulla wish list di… - Alessandrodg235 : 2/3 Giocare li. Vorrei fare i complimenti alla #AsRoma e a #Pinto per gli acquisti fatti, soprattutto #Oliveira, gr… -