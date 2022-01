Quirinale | prima fumata nera | si contano 672 schede bianche Fico | “Quorum non raggiunto | martedì la seconda chiama” Draghi in campo

Advertising

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della prima giornata di votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Il voto… - lorepregliasco : Comunque ricordo agli ansiosi che l'ultima volta che si era trovato un accordo su un nome per la prima votazione...… - lorepregliasco : Amici ansiosi di Twitter, attenzione: 10 volte su 12 il Presidente della Repubblica è stato eletto non prima del qu… - ronconi_stefano : Maria Elena Boschi prima vota e poi festeggia il compleanno - Politica - ANSA - 7urz : RT @LiveSpinoza: Quirinale, prima fumata nera: sono i coglioni di Mattarella. [@Vatuttobene_] -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale prima

Viene definito "di decantazione", è stato pensato per evitare assembramenti, per dare più spazi coperti ai grandi elettori, che possano fermarsi a parlaree dopo il voto. E poi c'è il drive - ...14.20 - Anche 'Coraggio Italia' decide di votare scheda bianca allavotazione per il. 13.44 - "I grandi elettori di Noi con l'Italia oggi voteranno scheda bianca ". A dichiararlo è ...Fumata nera al primo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica. (L'HuffPost) Leggi anche Quirinale 2022, Paolo Maddalena più votato a primo scrutinio. A interrompere il lungo elenco di ...Non abbiamo ancora un Presidente della Repubblica, ma soprattutto non abbiamo ancora un accordo per il successore di Sergio Mattarella ...