Quirinale, nota congiunta Letta-Salvini: «Cordiale e lungo incontro. Si è aperto un dialogo». Le mosse di Draghi – La diretta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il primo scrutinio per eleggere il prossimo presidente della Repubblica è cominciato. I 1.008 grandi elettori (per oggi, domani il quorum tornerà a 1009) si alternano alle urne di Montecitorio per provare a trovare l'intesa su un nome di maggioranza. Il quorum da raggiungere dei 2/3 corrisponde a 672 voti. Un numero che tiene conto della morte del deputato Fasano, sostituito a partire da mercoledì da Rossella Sessa (Fi). A mancare per ora è un accordo condiviso e, dunque, si è in una fase di stallo. Nessun partito gode di abbastanza numeri per eleggere il prossimo inquilino del Quirinale. È per questo che i principali leader dei partiti, nelle ultime ore, hanno dato indicazioni di votare scheda bianca. Mentre si guadagna tempo per trovare un accordo, la partita è ancora più che aperta. Verso lo spoglio La prima chiama è finita alle 19.12. Poi, dopo una ...

