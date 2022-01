Quirinale: niente intesa alla vigilia del primo voto, il nome di Draghi sul tavolo del confronto Letta-Salvini (Di lunedì 24 gennaio 2022) La vigilia del primo voto per l’elezione del Presidente della Repubblica dell’era post Mattarella è densa di incognite. Nella giornata di oggi ancora incontri a ridosso dell’appuntamento che apre la corsa al Quirinale, nel tessuto di una grande assente: l’intesa. Nelle ultime ore, il segretario del Pd, Enrico Letta, ha impresso un’accelerazione in vista di un confronto con Matteo Salvini, e il nome di Mario Draghi resta al centro del dibattito. Quirinale: Enrico Letta “sfida” Matteo Salvini su Draghi La partita sul Quirinale corre sul filo di un’intesa che sfugge. Tra poche ore si apre la prima votazione per ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ladelper l’elezione del Presidente della Repubblica dell’era post Mattarella è densa di incognite. Nella giornata di oggi ancora incontri a ridosso dell’appuntamento che apre la corsa al, nel tessuto di una grande assente: l’. Nelle ultime ore, il segretario del Pd, Enrico, ha impresso un’accelerazione in vista di uncon Matteo, e ildi Marioresta al centro del dibattito.: Enrico“sfida” MatteosuLa partita sulcorre sul filo di un’che sfugge. Tra poche ore si apre la prima votazione per ...

