Quirinale | Lupi | attenzione a tirare Draghi per la giacchetta

(Di lunedì 24 gennaio 2022) "Un ottimo segno che Salvini si incontrerà di nuovo con Letta, il dialogo non si interrompe, ora si tratta di scendere per terra e trovare il nome che possa ottenere il massimo consenso, abbiamo tre ...

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Lupi

Così il presidente di Noi con l'Italia Maurizio. 'Io dico attenzione a non tirare per la giacchetta Draghi, è una risorsa per tutti sia che faccia il presidente del Consiglio che della ...Lo dichiara in una nota il presidente di Noi con l'Italia MaurizioRoma, 24 gen. (askanews) - 'Un ottimo segno che Salvini si incontrerà di nuovo con Letta, il dialogo non si interrompe, ora si tratta di scendere ...Un viaggio video-testuale nei ricordi personali dei grandi elettori, e delle loro speranze attuali, nel giorno del primo scrutinio per il nuovo presidente della Repubblica, che avrà il difficile compi ...