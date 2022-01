Advertising

ziolions4219 : RT @Avvenire_Nei: Cei. Bassetti: Il Parlamento colga il desiserio di unità del Paese - romainbgb : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | Appello della Cei al Parlamento: ' Ascolti il desiderio di unità che arriva dal Paese. L'ascolto de… - iconanews : Quirinale: Cei, Parlamento ascolti il desiderio di unità - Avvenire_Nei : Cei. Bassetti: Il Parlamento colga il desiserio di unità del Paese - pirata_21 : Cei: “Il Parlamento colga il desiderio di unità del Paese”. E mandi a fanculo la Cei. #Quirinale2022 #Quirinale -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Cei

Lalancia un appello al Parlamento affinché ascolti, nelle elezioni per il, "il desiderio di unità" che arriva dal Paese. "L'ascolto della realtà non è disincanto o esercizio astratto, ma è ...Ricordata anche la figura di David Sassoli : "Nel suo impegno professionale e come uomo delle istituzioni europee - ha rimarcato il presidente della, egli si è sempre speso per una società più ...Quirinale, in diretta le elezioni del nuovo presidente della Repubblica. ORE 16.39 - Ripresa la seduta comune del Parlamento per l'elezione del Presidente ...Roma, 24 gen. (LaPresse) - "Proprio oggi iniziano le votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Il Parlamento in seduta comune saprà cogliere il ...