Progetto Virginia | in aiuto ai cani dei clochard Il video

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Condividono con i loro amici umani una vita difficile, per questo l'Oipa, l’Organizzazione internazionale protezione animali di Milano, ha deciso di portare aiuti concreti: cappottini e cibo, controlli e assistenza veterinaria. Un modo per stare vicini a loro e a chi li ama

Il Progetto Virginia, attivo dal 2018, è il primo progetto di assistenza veterinaria e comportamentale gratuita per i cani dei clochard di Milano. Dedicato a una delegata dell'Oipa milanese ...L'Organizzazione Internazionale Protezione Animali di Milano scende in strada per dare sostegno ai cani dei senza fissa dimora che, uniti nella buona e cattiva sorte ai loro inseparabili compagni uman ...