Paolo Taggi muore di Covid | da “Domenica In” a “Per un pugno di libri” | suoi oltre 50 programmi

(Di lunedì 24 gennaio 2022) È morto, tra i più prolifici autori televisivi a partire dagli anni Ottanta. Dall’inizio di gennaio era ricoverato al Policlinico Gemelli a Roma dove si è spento ieri. Era nato a Novara il 28 maggio 1956 ed era un profondo conoscitore della televisione italiana, cui aveva dedicato la professione e lo studio da docente. Garbato, preparato, asi devono tantiche sono storia della tv, come ideazione di format o adattamenti da format stranieri. Una cinquantina di trasmissioni e di generi diversi portano la sua firma. Da Io confesso a Per undi, da Il Grande Talk a Stranamore, Turisti per caso, Dove ti porta il cuore, La Talpa, Vuoi ballare con me? È stato direttore creativo di Endemol Italia e dell’area teorica della Scuola Autori Rai. Numerosi i ...

RaiNews : L' autore e regista radio-televisivo novarese aveva 65 anni ed era ricoverato dall'inizio dell'anno

Tra gli ultimi lavori il documentario che aveva realizzato con la tv svizzera per gli 80 anni di Mina trasmesso a settembre da Rai5 ...Una vita dietro le quinte della televisione, in cui ha contribuito a creare programmi simbolo come «Domenica In» e «Per un pugno di libri». Paolo Taggi si è spento ...