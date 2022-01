Oggi è un altro giorno, perché Serena Bortone non è andata in onda il 24 gennaio (Di lunedì 24 gennaio 2022) È un appuntamento fisso del primo pomeriggio di Rai Uno e una delle trasmissioni più amate e seguite. Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone, questo pomeriggio non accompagnerà i suoi telespettatori più incalliti. Il motivo? La rete ammiraglia ha deciso di lasciare spazio ad un evento che merita il massimo dell’attenzione. Spazio all’elezione del Presidente della Repubblica Sempre Oggi, infatti, sono iniziate le votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica. C’è grande attesa per conoscere il successore di Mattarella che con la sua autorità avrà un ruolo centrale nella politica italiana dei prossimi sette anni. Proprio per l’importanza dell’evento, la Rai ha deciso di effettuare una diretta non stop invece di aprire delle finestre nei vari programmi. È ... Leggi su dilei (Di lunedì 24 gennaio 2022) È un appuntamento fisso del primo pomeriggio di Rai Uno e una delle trasmissioni più amate e seguite.è un, il programma condotto da, questo pomeriggio non accompagnerà i suoi telespettatori più incalliti. Il motivo? La rete ammiraglia ha deciso di lasciare spazio ad un evento che merita il massimo dell’attenzione. Spazio all’elezione del Presidente della Repubblica Sempre, infatti, sono iniziate le votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica. C’è grande attesa per conoscere il successore di Mattarella che con la sua autorità avrà un ruolo centrale nella politica italiana dei prossimi sette anni. Proprio per l’importanza dell’evento, la Rai ha deciso di effettuare una diretta non stop invece di aprire delle finestre nei vari programmi. È ...

Advertising

borghi_claudio : E oggi un altro scoop per i giornalisti. Casini è stato eletto con il PD. E di Lega e M5S pensava questo: - carolafrediani : ?? Uscita la newsletter @GuerrediRete. Oggi si parla di: diplomazia dei #ransomware; #spyware contro politici e atti… - Agenzia_Ansa : Morti sul lavoro, la strage senza fine. Dopo il diciottenne, morto schiacciato ieri durante uno stage di alternanza… - woongino : comunque oggi ho riaperto pragmatica e magicamente ho capito tutto (?) l'altro giorno misa' che non ci stavo propri… - schiavo_maschio : RT @MissRodriguez76: Oggi finisce il vostro weekend di merda mentre comincia per me un altro giorno meraviglioso! @BetaPromo @1Femdomslave… -