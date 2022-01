Luis Suarez avvicina Vlahovic alla Juventus: la cessione dei bianconeri per finanziare il colpo in attacco (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si avvicina il gong del calciomercato, una squadra particolarmente attiva è la Juventus, alla ricerca di un attaccante da consegnare all’allenatore Massimiliano Allegri. I bianconeri sono in grande ripresa e le ultime prestazioni sono state incoraggianti, un po’ deludente solo la partita contro il Milan, la squadra ha pensato principalmente a difendersi. Le ultime partite hanno confermato l’assenza di un vero bomber, l’obiettivo numero uno è Dusan Vlahovic della Fiorentina e l’assist vincente potrebbe arrivare da… Luis Suarez. Secondo voci provenienti dall’estero il Pistolero avrebbe consigliato a Steven Gerrard, allenatore dell’Aston Villa di comprare Rodrigo Bentancur. La trattativa è destinata ad entrare presto nel vivo. L’offerta sarebbe di circa 20 milioni di ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 24 gennaio 2022) Siil gong del calciomercato, una squadra particolarmente attiva è laricerca di un attaccante da consegnare all’allenatore Massimiliano Allegri. Isono in grande ripresa e le ultime prestazioni sono state incoraggianti, un po’ deludente solo la partita contro il Milan, la squadra ha pensato principalmente a difendersi. Le ultime partite hanno confermato l’assenza di un vero bomber, l’obiettivo numero uno è Dusandella Fiorentina e l’assist vincente potrebbe arrivare da…. Secondo voci provenienti dall’estero il Pistolero avrebbe consigliato a Steven Gerrard, allenatore dell’Aston Villa di comprare Rodrigo Bentancur. La trattativa è destinata ad entrare presto nel vivo. L’offerta sarebbe di circa 20 milioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Luis Suarez Slitta deposito trascrizione intercettazioni indagine Suarez ...necessario più tempo del preventivato per trascrivere le intercettazioni telefoniche e ambientali dell'indagine del cosiddetto "esame farsa" per la conoscenza dell'italiano sostenuto da Luis Suarez ...

Si sblocca il mercato della Juventus: Suarez ha deciso ... si accende la trattativaLe intenzioni dei bianconeri sul mercato sono piuttosto chiare, priorità assoluta sull'attaccante e poi un rinforzo a centrocampo: decisivo Luis Suarez. Luis Suarez ©...

Gli esordi di Suarez: dal sogno di ritrovare Sofia allo sconosciuto Groningen Goal.com Caso Suarez, il perito chiede più tempo per trascrivere le intercettazioni di En.Ber. Per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali dell'indagine della Procura di Perugia sull'esame d'italiano del calciatore Luis Suarez ci vorrà più tempo del previsto: i ...

Juventus, sirene inglesi per Bentancur, che piace all'Aston Villa Su di lui si sono posati gli occhi dell'Aston Villa, che lo sta seguendo da vicino, anche nella recente partita di Milano. La Juventus deve stare attenta a Rodrigo Bentancur, che piace in Inghilterra.

