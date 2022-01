L’app per la spesa online che ti fa allenare mentre aspetti la consegna (Di lunedì 24 gennaio 2022) Della realtà di Gorillas avevamo già parlato, evidenziando la grande espansione a un solo anno dalla sua nascita data dal concept sul quale si basa: consegnare beni primari locali in dieci minuti dal momento in cui si effettua l’ordine. Si tratta di una vera e propria costumer experience (Need-Order-Get) che permette ai clienti di ricevere quello di cui hanno bisogno in real time. Nel mese di gennaio si è aggiunta una novità: l’iniziativa per rimettersi in forma dopo le feste che prevede una serie di format video per fare workout casalinghi semplici e veloci, giusto il tempo di quei dieci minuti nei quali si aspetta la consegna. LEGGI ANCHE >>> Gorillas, L’app che permette di avere prodotti freschi locali a casa in dieci minuti, arriva in Italia L’iniziativa di Gorillas per la remise en forme Il principio dell’iniziativa è che ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Della realtà di Gorillas avevamo già parlato, evidenziando la grande espansione a un solo anno dalla sua nascita data dal concept sul quale si basa:re beni primari locali in dieci minuti dal momento in cui si effettua l’ordine. Si tratta di una vera e propria costumer experience (Need-Order-Get) che permette ai clienti di ricevere quello di cui hanno bisogno in real time. Nel mese di gennaio si è aggiunta una novità: l’iniziativa per rimettersi in forma dopo le feste che prevede una serie di format video per fare workout casalinghi semplici e veloci, giusto il tempo di quei dieci minuti nei quali si aspetta la. LEGGI ANCHE >>> Gorillas,che permette di avere prodotti freschi locali a casa in dieci minuti, arriva in Italia L’iniziativa di Gorillas per la remise en forme Il principio dell’iniziativa è che ...

Advertising

msdsalute : HIV: è nata #AppScoltami, l'App che aiuta il dialogo con il medico e con se stessi. Ideata da @engageminds_hub insi… - turututiti : RT @catiuz92: Ultimo giorno per votare e soprattutto rendere preferita Soleil. Importante perchè le darebbe un segnale di forza vista l'ul… - MSaaaandra : RT @occhicheridonoo: ?? è semplicemente un esempio ?? per richiedere partirò da zero dovete - scaricare l’app RADIO SUBASIO - schiacciate j… - ___John_Smith__ : RT @Vesuvio16: @avisnazionale Poi un'altra cosa: anche in posta con l'appuntamento prenotato dall'app, si entra si esegue operazione e si v… - FrancyLap : RT @catiuz92: Ultimo giorno per votare e soprattutto rendere preferita Soleil. Importante perchè le darebbe un segnale di forza vista l'ul… -

Ultime Notizie dalla rete : L’app per Food scanner: si aggiorna l'app Uk per orientare le scelte alimentari ilfattoalimentare.it