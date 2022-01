Italia in lutto, fatale un malore improvviso: è morta nella notte (Di martedì 25 gennaio 2022) «Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Bimbi la mamma non si sente bene va a riposare»: Annalisa muore nel suo letto a 40 anni. Dolore e sgomento a Cortemilia per la triste notizia della morte di Annalisa Vassallo, 40 anni, mancata dopo aver accusato un improvviso malore. Stando ai medici si tratterebbe presumibilmente di un infarto che ha colpito nella notte la donna, quando era da poco passata la mezzanotte. Inutili soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare. La vittima Annalisa era impiegata presso un’azienda di Canelli, la donna lascia due figlioletti, Marco e Vittoria, ancora in età scolare, insieme ai genitori Giuliana e Mario – anche loro originari di Cortemilia e residenti in paese – e al fratello Alberto, da qualche tempo rientrato in Italia ... Leggi su howtodofor (Di martedì 25 gennaio 2022) «Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Bimbi la mamma non si sente bene va a riposare»: Annalisa muore nel suo letto a 40 anni. Dolore e sgomento a Cortemilia per la triste notizia della morte di Annalisa Vassallo, 40 anni, mancata dopo aver accusato un. Stando ai medici si tratterebbe presumibilmente di un infarto che ha colpitola donna, quando era da poco passata la mezza. Inutili soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare. La vittima Annalisa era impiegata presso un’azienda di Canelli, la donna lascia due figlioletti, Marco e Vittoria, ancora in età scolare, insieme ai genitori Giuliana e Mario – anche loro originari di Cortemilia e residenti in paese – e al fratello Alberto, da qualche tempo rientrato in...

