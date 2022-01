Green pass | controlli dei carabinieri a Napoli nei locali pubblici

Leggi su anteprima24

Nell'ambito dei controlli sul rispetto delle norme anti contagio per il Covid i Carabinieri hanno sanzionato il titolare di un bar in Via Santa Chiara. L'uomo e due dipendenti non indossavano la mascherina sebbene fossero all'interno del locale con alcuni clienti. Ancora l'uso dei dispositivi di protezione al centro della contestazione rivolta a due dipendenti di un locale in vico Tre Regine. Servivano bevande ad alcuni clienti in fila e lo facevano senza mascherina. Discorso differente per una pasticceria del centro. I Carabinieri, supportati dal Nas, hanno sequestrato ben 50 chili di dolciumi privi di indicazioni sulla tracciabilità. Per il legale rappresentante una sanzione amministrativa di 3500 euro. Un 28enne di origini indiane, invece, è stato segnalato all'autorità giudiziaria per ingresso e ...