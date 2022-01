Elden Ring: svelata la durata della main quest! (Di lunedì 24 gennaio 2022) svelata la durata della main quest di Elden Ring. A rivelarlo Yasuhiro Kitao. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata al prossimo titolo targato From Software Elden Ring, ad ormai un mese dall’uscita, continua a far parlare di sé e lo fa soprattutto in seguito alla presentazione effettuata in occasione del Taipei Game Show con Yasuhiro Kitao. Il producer di From Software ha parlato di una serie di dettagli relativi al gioco sviluppato in collaborazione con George R.R. Martin, tra cui l’ingresso in fase gold e la presenza di una patch al day one e, inoltre, ha svelato la durata della main quest proprio di Elden Ring. Elden ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 24 gennaio 2022)laquest di. A rivelarlo Yasuhiro Kitao. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata al prossimo titolo targato From Software, ad ormai un mese dall’uscita, continua a far parlare di sé e lo fa soprattutto in seguito alla presentazione effettuata in occasione del Taipei Game Show con Yasuhiro Kitao. Il producer di From Software ha parlato di una serie di dettagli relativi al gioco sviluppato in collaborazione con George R.R. Martin, tra cui l’ingresso in fase gold e la presenza di una patch al day one e, inoltre, ha svelato laquest proprio di...

