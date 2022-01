Delia Duran, baci e abbracci con Soleil: “Sono connessa a te non più ad Alex” (Di lunedì 24 gennaio 2022) A riportare la pace tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro non c’è riuscita Valeria Marini e nemmeno Katia Ricciarelli, ma Delia Duran (complice qualche drink). Durante la festa venezuelana la moglie di Alex Belli ha preso Soleil e Manila e le ha abbracciate e le tre hanno iniziato a ballare, poi la Sorge ha baciato Leggi su omgossip.myblog (Di lunedì 24 gennaio 2022) A riportare la pace traSorge e Manila Nazzaro non c’è riuscita Valeria Marini e nemmeno Katia Ricciarelli, ma(complice qualche drink).te la festa venezuelana la moglie diBelli ha presoe Manila e le haate e le tre hanno iniziato a ballare, poi la Sorge haato

Advertising

frareal_b : #solex Stasera blocco Belli sul Tweet di abbandono della Duran . Non ci si lascia con un tweet . ma guardandosi… - DonnaGlamour : Alex Belli lascia Delia Duran: l’annuncio su Twitter - SerieTvserie : GF Vip 6, Soleil Sorge e Delia Duran progettano un viaggio in Amazzonia: “Siamo connesse” (video) - SerieTvserie : Grande Fratello Vip 6: Delia Duran non sente più i sapori? La preoccupazione sui social - SerieTvserie : GF VIP 6, Alex Belli lascia Delia Duran con un tweet: “Sono stupito, ti lascio camminare da sola” -