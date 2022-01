Advertising

marcovarini : RT @napolista: De Siervo: «I calciatori rinuncino ad una mensilità. Non possono essere egoisti mentre la barca affonda» L’ad della #SerieA… - ILOVEPACALCIO : Allarme calcio. L’SOS di De Siervo: «Delusi dal governo. Pure i calciatori rinuncino a una mensilità» - napolista : De Siervo: «I calciatori rinuncino ad una mensilità. Non possono essere egoisti mentre la barca affonda» L’ad dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Siervo calciatori

Una scelta che Dedefinisce folle. L'ad della Lega Serie A ritiene fondamentale che anche ifacciano la loro parte.Deaggiunge: ' Almeno avrebbero potuto concedere una rateizzazione, per almeno 3 anni, delle ... In questo mondo, allenatori e procuratori rappresentano categorie privilegiate che ...L’AD della Lega di Serie A Luigi De Siervo ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve est ...Continua la difficoltà economica dell'intero movimento calcistico italiano e, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, secondo l'ad della Lega Serie A Luigi ...