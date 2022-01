Cambi: euro in lieve calo sul dollaro a 1,1324 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Avvio di settimana in lieve calo per la moneta unica europea nei confronti del dollaro: l'euro infatti alle prime battute sui mercati internazionali passa di mano a 1,1324 (1,1344 venerdì sera a New ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) Avvio di settimana inper la moneta unicapea nei confronti del: l'infatti alle prime battute sui mercati internazionali passa di mano a 1,(1,1344 venerdì sera a New ...

Advertising

ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro in lieve calo sul dollaro a 1,1324 - Tiscali Notizie - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro in lieve calo sul dollaro a 1,1324 - Economia - - fisco24_info : Cambi: euro in lieve calo sul dollaro a 1,1324: Moneta unica a 128,84 yen - Nero684 : @ninaciccio @GuidoCrosetto Xche e il principio che e pericoloso. Mi domando a quante vessazioni siete disposti ad a… - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 1,1347 dollari alle 19.30 | -