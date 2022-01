Calcio | Fiorentina Sottil ' A Cagliari accoglienza che non mi aspettavo'

(Di lunedì 24 gennaio 2022) L'esterno viola, autore ieri dell'1 - 1: "Capita di non gestire certe reazioni" FIRENZE - "Mi dispiace per quello che è successo ieri. Da quando sono entrato in campo ho ricevuto un'che ...

Ma alle volte nel, soprattutto a caldo, capita anche di non riuscire a gestire certe ... autore del definitivo 1 - 1 fra Cagliari e, gara disputatasi ieri allo stadio 'Unipol Domus'. "...... anche Mazzarri conosce dapprima il campo danelle vesti di giocatore e solo in seguito come tecnico. Cresce come centrocampista nelle giovanili del Follonica e dellae, dopo una ...Capita, nel calcio, e lo accetto ... autore del definitivo 1-1 fra Cagliari e Fiorentina, gara disputatasi ieri allo stadio 'Unipol Domus'. "Nella mia carriera ho sempre dato tutto me stesso ...Fiorentina, le dichiarazioni dell'attaccante Riccardo Sottil: "Mi dispiace per quello che è successo a Cagliari, parole non carine verso di me" ...