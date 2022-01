Bologna, Aebischer in città per le visite mediche (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quasi tutto fatto per Michel Aebischer. Il centrocampista svizzero, che arriva a Bologna in prestito con diritto di riscatto, è atteso oggi in città per sostenere le visite mediche con i rossoblù. Allo Young Boys andranno subito 500 mila euro per il prestito e a fine stagione circa 3.5 milioni per l’obbligo di riscatto condizionato alla salvezza. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quasi tutto fatto per Michel. Il centrocampista svizzero, che arriva ain prestito con diritto di riscatto, è atteso oggi inper sostenere lecon i rossoblù. Allo Young Boys andranno subito 500 mila euro per il prestito e a fine stagione circa 3.5 milioni per l’obbligo di riscatto condizionato alla salvezza. SportFace.

