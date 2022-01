Berrettini-Monfils in tv domani: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Matteo Berrettini dovrà vedersela con Gael Monfils ai quarti di finale degli Australian Open 2022. Dopo aver sconfitto due spagnoli, ovvero Alcaraz e Carreno Busta, il numero uno d’Italia contenderà un posto in semifinale ad un francese. Per la terza volta in carriera, Berrettini affronterà Monfils, già sconfitto nel celebre match agli Us Open nel 2019, ma anche in Atp Cup nel 2021. Anche in virtù di ciò Matteo partirà favorito, ma non potrà sottovalutare il suo avversario, che ha iniziato alla grande la stagione e non ha ancora perso set in quel di Melbourne. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV L’incontro tra Berrettini e Monfils ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Matteodovrà vedersela con Gaelai quarti di finale degli. Dopo aver sconfitto due spagnoli, ovvero Alcaraz e Carreno Busta, il numero uno d’Italia contenderà un posto in semifinale ad un francese. Per la terza volta in carriera,affronterà, già sconfitto nel celebre match agli Usnel 2019, ma anche in Atp Cup nel 2021. Anche in virtù di ciò Matteo partirà favorito, ma non potrà sottovalutare il suo avversario, che ha iniziato alla grande la stagione e non ha ancora perso set in quel di Melbourne. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV L’incontro tra...

Eurosport_IT : SIIIIIII BERRETTINI! Matteo vola ai quarti di finale battendo Carreño Busta in 3 set, ora trova Monfils!????????… - WeAreTennisITA : MATTEO È UNA ROCCIA ?????? Ingiocabile al servizio, devastante da fondo campo: Matteo Berrettini batte Carreno Busta… - Eurosport_IT : ?? Australian Open ?? Qualificati ai quarti ???? Nadal ???? Shapovalov ???? Monfils ???? Berrettini #EurosportTENNIS | #AO2022 | #AusOpen - lo_masi : Ho recuperato stanotte un po' di highlights dell'#AustralianOpen: Kyrgios-Kokkinakis nel doppio patrimonio UNESCO… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Matteo #Berrettini ???? vs Gael #Monfils ???? sarà l’ultimo incontro della sessione serale di martedì. Tradotto: giocano in t… -