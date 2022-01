Ambiente: attivisti bloccano traffico in piazza della Scala (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un gruppo di manifestanti di Extinction Rebellion, questo pomeriggio, ha bloccato per qualche minuto il traffico in piazza della Scala, sedendosi al centro della strada, con dei cartelli in mano. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un gruppo di manifestanti di Extinction Rebellion, questo pomeriggio, ha bloccato per qualche minuto ilin, sedendosi al centrostrada, con dei cartelli in mano. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente attivisti Ambiente: attivisti bloccano traffico in piazza della Scala Il motivo dell'azione - spiega una nota degli attivisti - "è legato agli avvenimenti accaduti durante i lavori preparatori alla COP26 che si sono svolti lo scorso autunno al Centro Milano Congressi: ...

