Alex Belli al Grande Fratello Vip 2022 e Filippo Nardi sbotta sui social (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ormai sappiamo bene che molti ex partecipanti del Grande Fratello Vip hanno bocciato questa edizione e anche la conduzione di Alfonso Signorini. Le cose peggioreranno questa sera quando il protagonista sarà ancora Alex Belli al Grande Fratello Vip 2022 e tutti saranno costretti a subire ancora un altro capitolo della soap che lo vede protagonista insieme a Delia Duran. Quest’ultima è entrata nella casa come nemica di Soleil Sorge ma alla prima festa ecco che le due si sono avvicinate quasi forzatamente tra balli e baci ai quali anche Manila si è sottratta. Delia sembra sapere bene come fare a gestire le cose per mettersi in mostra e oggi pomeriggio quando Alfonso Signorini ha annunciato le anticipazioni della putata di oggi rivelando che le sarà dato largo spazio, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ormai sappiamo bene che molti ex partecipanti delVip hanno bocciato questa edizione e anche la conduzione di Alfonso Signorini. Le cose peggioreranno questa sera quando il protagonista sarà ancoraalVipe tutti saranno costretti a subire ancora un altro capitolo della soap che lo vede protagonista insieme a Delia Duran. Quest’ultima è entrata nella casa come nemica di Soleil Sorge ma alla prima festa ecco che le due si sono avvicinate quasi forzatamente tra balli e baci ai quali anche Manila si è sottratta. Delia sembra sapere bene come fare a gestire le cose per mettersi in mostra e oggi pomeriggio quando Alfonso Signorini ha annunciato le anticipazioni della putata di oggi rivelando che le sarà dato largo spazio, ...

pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - Lale_13_ : RT @AdrianaVolpeTV: Sophie e Alessandro non preoccupatevi la soluzione ce l’ho io: Alex Belli sei pronto? #GFVIP - MariaAn46614091 : @GrandeFratello Vengo io al posto di Delia la tolgo io al dito e la butto nel cesso?????? Alex belli sei vergognoso Ma… - sgorbini_matteo : RT @AdrianaVolpeTV: Sophie e Alessandro non preoccupatevi la soluzione ce l’ho io: Alex Belli sei pronto? #GFVIP - SolaconZain_ : Twitter che mi consiglia di seguire Alex Belli, manco se mi paghi #gfvip -