Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2022 ore 16:30 (Di domenica 23 gennaio 2022) Viabilità DEL 23 GENNAIO 2022 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA A1, TRATTO DIRAMAZIONE Roma NORD, SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 14 TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO SCORREVOLE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; E ANCHE OGGI, PER L’ALTO LIVELLO DI SMOG PRESENTE NELL’ARIA, A Roma ATTIVO IL BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: DALLE 16.30 ALLE 20.30 STOP ALLE AUTO A BENZINA FINO A EURO 2 E A MOTO E MOTORINI FINO A EURO 1; NELLA STESSA FASCIA ORARIA IL DIVIETO E’ ESTESO ANCHE ALLE AUTO ... Leggi su romadailynews (Di domenica 23 gennaio 2022)DEL 23 GENNAIOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A1, TRATTO DIRAMAZIONENORD, SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 14 TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO SCORREVOLE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; E ANCHE OGGI, PER L’ALTO LIVELLO DI SMOG PRESENTE NELL’ARIA, AATTIVO IL BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: DALLE 16.30 ALLE 20.30 STOP ALLE AUTO A BENZINA FINO A EURO 2 E A MOTO E MOTORINI FINO A EURO 1; NELLA STESSA FASCIA ORARIA IL DIVIETO E’ ESTESO ANCHE ALLE AUTO ...

