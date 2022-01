Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2022 ore 09:30 (Di domenica 23 gennaio 2022) Viabilità DEL 23 GENNAIO 2022 ORE 09.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA A1 Roma NAPOLI RISOLTO L’INCIDENTE ALTEZZA USCITA ANAGNI CHE HA TEMPORANEAMENTE BLOCCATO LA VIABILITA’ VERSO NAPOLI AL MOMENTO VIABILITA’ RIPRISTINATA NELLE DUE CARREGGIATE SEMPRE SULLE AUTOSTRADE RICORDIAMO CHE FINO ALLE ORE 22 è IN VIGORE IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORI ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO DEL RESTO LA VIABILITA’ AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA Regione COMPRESO IL RACCORDO E LE MAGGIORI CONSOLARI QUALCHE RALLENTAMENTO è SEGNALATO SULLA CASSIA BIS A CAUSA CANTIERI CON ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SUPERATO LO SVINCOLO FORMELLO PER CHI SI DIRIGE ... Leggi su romadailynews (Di domenica 23 gennaio 2022)DEL 23 GENNAIOORE 09.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA A1NAPOLI RISOLTO L’INCIDENTE ALTEZZA USCITA ANAGNI CHE HA TEMPORANEAMENTE BLOCCATO LA VIABILITA’ VERSO NAPOLI AL MOMENTO VIABILITA’ RIPRISTINATA NELLE DUE CARREGGIATE SEMPRE SULLE AUTOSTRADE RICORDIAMO CHE FINO ALLE ORE 22 è IN VIGORE IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORI ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO DEL RESTO LA VIABILITA’ AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLACOMPRESO IL RACCORDO E LE MAGGIORI CONSOLARI QUALCHE RALLENTAMENTO è SEGNALATO SULLA CASSIA BIS A CAUSA CANTIERI CON ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SUPERATO LO SVINCOLO FORMELLO PER CHI SI DIRIGE ...

Incidente via Aurelia: auto contro bici da corsa, grave un ciclista L'intervento delle pattuglie del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale sulla ... Inevitabili le ripercussioni alla normale viabilità con altre pattuglie di caschi bianchi che hanno ...

