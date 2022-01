Tragico scontro nel Bresciano | auto si scontra con un pullman Morti cinque giovanissmi | tutti tra i 17 e i 20 anni

(Di domenica 23 gennaio 2022) Grave incidente stradale in tarda serata di sabato 22 gennaio a Rezzato, in provincia di Brescia, dove unotra uned unha provocato. Le vittime, tutte tra i 17 e i 20, viaggiavano sull’mobile, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe invaso la corsia opposta impattando frontalmente sull’bus. Diversi familiari delle vittime sono giunti sulla scena del disastro lungo la statale 45bis. Il conducente del, l’unico a bordo del mezzo, sarebbe rimasto ferito non gravemente e portato in ospedale. Ambulanze, polizia e Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sembra che losia statosubito per tutti, per i giovani non c'è stato nulla da fare nonostante l'ambulanza sia giunta in modo repentino sul luogo dell'incidente. Incidente nel ...Ancora sangue sulle strade bresciane. Cinque persone hanno perso la vita in un'incidente avvenuto intorno alle 22.30, sulla provinciale 45bis, in territorio di Rezzato.SALERNO – Un uomo di 60 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto ieri sera poco prima delle 20 sulla SS19 Nazionale a Padula Scalo, nel Salernitano. L’Ape Car su cui viaggiava il 60enne di Buon ...Sono quattro ragazzi e una ragazza, tutti giovanissimi, le cinque vittime del tragico schianto tra un’auto e un pullman ieri sera a Rezzato, ...