Traffico Roma del 23-01-2022 ore 16 | 30

(Di domenica 23 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione prudenza sulla diramazione diNord in direzione del raccordo per un incidente tra Castelnuovo di Porto è Settebagni per il resto pochi disagi sulla rete viaria della capitale sempre scorrevolesul raccordo è in città divieto di transito per lavori sul manto stradale in via De Agostini tra via de magistris e via del Pigneto in zona Gianicolense chiusa per lavori via tra via Ussani e Piazza merolli In quest’ultima direzione prestare attenzione alle deviazioni sul posto ancora alti livelli di smog nella capitale limitazioni anche oggi per i veicoli più inquinanti in fascia fermi fino alle 20:30 moto e motorini fino a Euro 1 auto a benzina e diesel fino a Euro 2 ulteriori limitazioni per i veicoli diesel con lo stop agli Euro 3 dalle 16:30 alle 20:30 dettagli di queste le altre ...