Serie B: pareggio pirotecnico tra Vicenza e Cittadella, Lecce batte Cremonese all’ultimo respiro (Di domenica 23 gennaio 2022) I risultati del pomeriggio di Serie B. Il Vicenza ferma sul pareggio il Cittadella, in una partita ricca di emozioni, il cui risultato finale è 3-3. I padroni di casa vanno avanti al 10? con il gol di Proia sulla sponda aerea di Di Maio. Nel giro di undici minuti, però, gli ospiti ribaltano il risultato prima con Frare con un colpo di testa su calcio d’angolo, e poi con il tap-in di Okwonkwo dopo la parata di Grandi su Branca. Nel finale di tempo, il Vicenza sbaglia un rigore con Teodorczyk, ma Danzi, che aveva liberato l’area dopo la parata di Kastrati, era già in area al momento del tiro. Si ripete il penalty, e Da Cruz stavolta non sbaglia. Al 57?, Branca trova il gol del nuovo vantaggio con un piazzato da fuori area, ma all’83’ Meggiorini segna il pareggio definitivo su rigore ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) I risultati del pomeriggio diB. Ilferma sulil, in una partita ricca di emozioni, il cui risultato finale è 3-3. I padroni di casa vanno avanti al 10? con il gol di Proia sulla sponda aerea di Di Maio. Nel giro di undici minuti, però, gli ospiti ribaltano il risultato prima con Frare con un colpo di testa su calcio d’angolo, e poi con il tap-in di Okwonkwo dopo la parata di Grandi su Branca. Nel finale di tempo, ilsbaglia un rigore con Teodorczyk, ma Danzi, che aveva liberato l’area dopo la parata di Kastrati, era già in area al momento del tiro. Si ripete il penalty, e Da Cruz stavolta non sbaglia. Al 57?, Branca trova il gol del nuovo vantaggio con un piazzato da fuori area, ma all’83’ Meggiorini segna ildefinitivo su rigore ...

