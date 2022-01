Serie A, la classifica dei rigori a favore: Inter e Napoli al primo posto (Di domenica 23 gennaio 2022) Inter e Napoli comandano la classifica dei rigori a favore in questa Serie A. Seguono Milan e Fiorentina subito dopo: i dettagli Leggi su pianetamilan (Di domenica 23 gennaio 2022)comandano ladeiin questaA. Seguono Milan e Fiorentina subito dopo: i dettagli

Advertising

Michele20600106 : Mi sembra di vedere una partita di alta classifica di serie b #Pisa vs #Brescia che schifo di calcio #Milan e la… - senzafollowers : @ilducabianco77 La coppia di terzini più forte della serie A. Certo,sarà quella che porterà la Roma a difendere il… - alexsiaadv : RT @darksa0irse: Non so come andrà a finire domani, so benissimo però che Jannik ce la può fare benissimo, anche con tutto il pubblico cont… - ParliamoDiNews : Classifica Serie A 2021/22: Napoli secondo [FOTO] #classifica #serie #2021/22 #napoli #[foto] - darksa0irse : Non so come andrà a finire domani, so benissimo però che Jannik ce la può fare benissimo, anche con tutto il pubbli… -