Quirinale | Tucci | ' Draghi al Colle? No a botte piena con moglie ubriaca' **

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Conalsi va a votare, diciamoci le cose per come stanno: non si può avere lapiene e la. Si torna a votare, cacciatevelo nelle testa. Anche quando è caduto il Conte due si dava il Conte ter per sicuro, non mi pare sia andata così. Anche sulle contraddizioni, lo abbiamo messo a Palazzo Chigi per il Pnrr, poi lo sfasciamo il governo... Questa si che è fantapolitica". Questo, a quanto apprende l'Adnkronos, l'intervenuto del deputato Riccardoall'assemblea dei grandi elettori M5S.

La novità politica è che il Movimento — per una sera — si ricompatta almeno su un punto: niente fughe in avanti con papabili candidati al Quirinale. La strategia è chiara: evitare di fare nomi per non ...