**Quirinale: Toti, 'Riccardi profilo alto ma non ha voti'** (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Andrea "Riccardi è una persona stimabilissima, ha un profilo alto ma non credo possa racimolare i voti che servono" per essere eletto al Colle. Lo dice il governatore ligure Giovanni Toti, cofondatore di Coraggio Italia, arrivando a Montecitorio. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Andrea "è una persona stimabilissima, ha unma non credo possa racimolare iche servono" per essere eletto al Colle. Lo dice il governatore ligure Giovanni, cofondatore di Coraggio Italia, arrivando a Montecitorio.

Advertising

atlas_ur : RT @StefaniSer: Avrete certamente notato che favorevoli a #Draghi per il #Quirinale sono #Letta, #Giorgetti e #Toti, ovvero gli #europeisti… - StefaniSer : Avrete certamente notato che favorevoli a #Draghi per il #Quirinale sono #Letta, #Giorgetti e #Toti, ovvero gli… - Hero9004 : @modamanager @eretico_l @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66… - BabboleoNews : #Berlusconi ritira la candidatura al #Quirinale. 'Un gesto generoso - scrive il presidente ligure #Toti - che apre… - sciltian : @fabiospes1 @underscorner @_Gioloba_ @droryburstin @Linkiesta Sì è uno statista, ex presidente del consiglio. Ha ap… -