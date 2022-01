**Quirinale: dall'elezione all'insediamento, le tappe per arrivare al Colle** (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - dall'elezione all'insediamento. È scandito da una serie di passaggi formali, che culminano con il giuramento, il percorso che porta il nuovo Presidente della Repubblica ad assumere formalmente il ruolo. elezione E PROCLAMAZIONE - Terminato lo spoglio delle schede e verificato il raggiungimento del quorum richiesto per l'elezione, avviene la proclamazione in Aula del nuovo Capo dello Stato da parte del presidente della Camera o del suo vice se l'eletto è proprio il presidente dell'Assemblea di Montecitorio (è accaduto con Giovanni Gronchi e Oscar Luigi Scalfaro). COMUNICAZIONE - Quindi il presidente della Camera e quello del Senato si recano dall'eletto, comunicandogli l'avvenuta elezione e il verbale della seduta (anche in questo caso può ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) -all'. È scandito da una serie di passaggi formali, che culminano con il giuramento, il percorso che porta il nuovo Presidente della Repubblica ad assumere formalmente il ruolo.E PROCLAMAZIONE - Terminato lo spoglio delle schede e verificato il raggiungimento del quorum richiesto per l', avviene la proclamazione in Aula del nuovo Capo dello Stato da parte del presidente della Camera o del suo vice se l'eletto è proprio il presidente dell'Assemblea di Montecitorio (è accaduto con Giovanni Gronchi e Oscar Luigi Scalfaro). COMUNICAZIONE - Quindi il presidente della Camera e quello del Senato si recano'eletto, comunicandogli l'avvenutae il verbale della seduta (anche in questo caso può ...

