“Primo Piano Quirinale”, dal 24 gennaio lo speciale dell’Italpress (Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Dal 24 gennaio l’agenzia Italpress produrrà una striscia quotidiana sulle elezioni del prossimo Presidente della Repubblica, con un appuntamento giornaliero di “Primo Piano Quirinale”.Trenta minuti al giorno in diretta Facebook dallo studio di Roma con Claudio Brachino per raccontare l’elezione del Capo dello Stato, una delle più complesse della storia della Repubblica. Con gli inviati dell’agenzia e l’editorialista politico dell’Italpress Gianfranco D’Anna, già condirettore di Gr Rai Parlamento, ci saranno politici e giornalisti e gli esperti dell’Università Cattolica, per completare l’analisi della giornata. La striscia quotidiana andrà in onda anche su un network di oltre 100 emittenti televisive dall’Alto Adige alla Sicilia, su circa 300 siti e portali internet abbonate ... Leggi su ildenaro (Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Dal 24l’agenzia Italpress produrrà una striscia quotidiana sulle elezioni del prossimo Presidente della Repubblica, con un appuntamento giornaliero di “”.Trenta minuti al giorno in diretta Facebook dallo studio di Roma con Claudio Brachino per raccontare l’elezione del Capo dello Stato, una delle più complesse della storia della Repubblica. Con gli inviati dell’agenzia e l’editorialista politicoGianfranco D’Anna, già condirettore di Gr Rai Parlamento, ci saranno politici e giornalisti e gli esperti dell’Università Cattolica, per completare l’analisi della giornata. La striscia quotidiana andrà in onda anche su un network di oltre 100 emittenti televisive dall’Alto Adige alla Sicilia, su circa 300 siti e portali internet abbonate ...

Ultime Notizie dalla rete : Primo Piano Gigafactory: Stellantis e Italvolt, Termoli rischia, Ivrea no Per saperne di più occorre attendere il primo marzo prossimo, quando Stellantis dovrebbe presentare il piano industriale. Nel frattempo, forse per rasserenare gli animi e fugare i dubbi, Tavares ha ...

In Italia pochi laureati Stem: serve cambiare l'approccio per affrontare le sfide future ... chi è socialmente ed economicamente più vulnerabile , in primo luogo. Come ci racconta la ... anche attraverso gli investimenti previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Pena rimanere fuori ...

Lunedi' in primo piano Borsa Italiana In farmacia o a fare la spesa, non a prendere la pensione: dove si entra senza pass Il presidente del Consiglio Draghi ha firmato ieri il Dpcm che indica le attività commerciali in cui dal 1 febbraio sarà possibile continuare ad accedere senza green pass. L’articolo completo è dispon ...

Né programmi né interventi, in fumo milioni stanziati contro il rischio sismico Tre milioni di sicuro, dice il presidente dell’Ordine dei geologi del Molise Domenico Di Lisa. Ma in realtà, da ambienti regionali e della Protezione civile nelle scorse settimane erano circolate cifr ...

