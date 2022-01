Pioli, l'infortunio di Ibra? responsabile è terreno di gioco (Di lunedì 24 gennaio 2022) Anche Stefano Pioli, allenatore del Milan, si unisce alla schiera di coloro che stanno criticando le condizioni del manto erboso dello stadio di San Siro, che rende difficili le cose ai calciatori e ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) Anche Stefano, allenatore del Milan, si unisce alla schiera di coloro che stanno criticando le condizioni del manto erboso dello stadio di San Siro, che rende difficili le cose ai calciatori e ...

Advertising

sportli26181512 : Ibra, out per infortunio in Milan-Juve? Pioli: 'Ha avuto dolore al tendine d'Achille': Dura meno di mezz'ora la par… - sportli26181512 : #Milan, #Pioli: 'Infortunio al tendine per Ibrahimovic, colpa del terreno': Il tecnico rossonero dopo il pareggio c… - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: L'infortunio di Ibrahimovic? Pioli chiaro: 'Ha dato la responsabilità al terreno di gioco' - TuttoMercatoWeb : L'infortunio di Ibrahimovic? Pioli chiaro: 'Ha dato la responsabilità al terreno di gioco' - SkySport : Ibra, out per infortunio in Milan-Juve? Pioli: 'Ha avuto dolore al tendine d'Achille' #SkySport #Milan #Ibrahimovic… -