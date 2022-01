Papa Francesco sui migranti: "Dolore per chi muore in mare" (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - "Quanto Dolore nel vedere frateli e sorelle morti in mare perché non li lasciano sbarcare, e qualcuno lo fa ‘nel nome di Dio'". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della messa per la terza Giornata della Parola. Nel corso della Celebrazione Eucaristica, per la prima volta, con un nuovo rito preparato dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il Papa ha conferito a uomini e donne laici provenienti da diversi Paesi del mondo il ministero del Lettorato e il ministero del Catechista. "Gesù, all'inizio della sua missione, annuncia una scelta precisa: è venuto per la liberazione dei poveri e degli oppressi. Così, proprio attraverso le Scritture, ci svela il volto di Dio come di Colui che si prende cura della nostra povertà ed ha a cuore il nostro destino". Lo ha ... Leggi su agi (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - "Quantonel vedere frateli e sorelle morti inperché non li lasciano sbarcare, e qualcuno lo fa ‘nel nome di Dio'". Lo ha dettonell'omelia della messa per la terza Giornata della Parola. Nel corso della Celebrazione Eucaristica, per la prima volta, con un nuovo rito preparato dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, ilha conferito a uomini e donne laici provenienti da diversi Paesi del mondo il ministero del Lettorato e il ministero del Catechista. "Gesù, all'inizio della sua missione, annuncia una scelta precisa: è venuto per la liberazione dei poveri e degli oppressi. Così, proprio attraverso le Scritture, ci svela il volto di Dio come di Colui che si prende cura della nostra povertà ed ha a cuore il nostro destino". Lo ha ...

Advertising

fattoquotidiano : Che la catastrofe si compia. Non sarà papa Francesco, tanto meno col supporto di un apparato curiale vaticano ogni… - Avvenire_Nei : Papa Francesco conferisce il ministero a lettori e catechisti - AGisotti : 'Vorrei dire a questi padri, a queste madri, che per me sono degli eroi perché trovo in loro il coraggio di chi ris… - OggiMilazzo : Pace del Mela, Papa Francesco conferisce alla trentenne Giusi Campagna il Ministero del Lettorato - ADM_assdemxmi : RT @eziomauro: Migranti, Papa Francesco: 'Dolore per gente lasciata morire in mare in nome di Dio' -