Nocera Inferiore: Rissa nella notte con calci e pugni (Di domenica 23 gennaio 2022) Ancora una violenta lite in centro a Nocera Inferiore, a farne le spese due giovani finiti in ospedale per contusioni alla testa e su tutto il corpo. E' accaduto in via Garibaldi nella notte di ieri. Indagano i carabinieri, nel frattempo il sindaco chiama il Prefetto e da domani avrà un incontro a Palazzo di Città con il comando della polizia locale. Caccia ai picchiatori che hanno generato paura e caos. Una banda di ragazzi a bordo di due vetture ha preso di mira un gruppetto che aveva deciso di stappare una bottiglia di spumante per il compleanno di una coetanea, davanti al bar Roma. Uno dei ragazzi al bar è uscito per spostare la sua auto. Due vetture sono sopraggiunte e Improvvisamente si è sentito colpire ad una spalla. Si è girato per capire e alla richiesta di spiegazioni è stato assalito dalla gang scesa dalle ...

