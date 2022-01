Milan-Juve, Allegri: “è stata una bella partita”, Pioli: “il bicchiere è mezzo vuoto” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il big match del campionato di Serie A tra Milan e Juventus si è concluso sullo 0-0, poche occasioni e risultato giusto. Al termine della partita hanno parlato i due allenatori ai microfoni di DAZN. Allegri: “è stata una bella partita, era una gara per chiudere il mese bene. Negli ultimi 25 metri bisogna essere più lucidi, il campo ha penalizzato entrambe. Il pari è giusto. Noi abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, abbiamo incontrato un buon Milan. Sono contento, adesso giochiamo più da squadra. Abbiamo cercato anche di vincere, ma non ci siamo riusciti. I calciatori sono cresciuti molto in autostima. L’obiettivo è quello di arrivare quarti, nelle ultime partite abbiamo conquistato tanti punti. Un passo alla volta. Rugani ha fatto una ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il big match del campionato di Serie A trantus si è concluso sullo 0-0, poche occasioni e risultato giusto. Al termine dellahanno parlato i due allenatori ai microfoni di DAZN.: “èuna, era una gara per chiudere il mese bene. Negli ultimi 25 metri bisogna essere più lucidi, il campo ha penalizzato entrambe. Il pari è giusto. Noi abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, abbiamo incontrato un buon. Sono contento, adesso giochiamo più da squadra. Abbiamo cercato anche di vincere, ma non ci siamo riusciti. I calciatori sono cresciuti molto in autostima. L’obiettivo è quello di arrivare quarti, nelle ultime partite abbiamo conquistato tanti punti. Un passo alla volta. Rugani ha fatto una ...

