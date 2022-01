"Leggo stupito di una proposta alla Lega". Per Enrico Letta parlare con Salvini è una vergogna: ecco cos'è la sinistra (Di domenica 23 gennaio 2022) Per Enrico Letta, il dialogo con la Lega sembra essere un'onta. Si parla di Quirinale, delle indiscrezioni secondo le quali tra il segretari del Pd e Matteo Salvini si sarebbe anche parlato di nomi per la successione a Sergio Mattarella. Apriti cielo... "Leggo stupito di una nostra proposta alla Lega. Per chiarezza e trasparenza noi affrontiamo questo difficile passaggio coi nostri alleati. Coi quali a partire da oggi, dopo la fine della candidatura di Berlusconi che aveva bloccato fino a ieri tutto, concorderemo nomi e proposte". Così Letta su Twitter, una smentita con cui, appunto, sembra quasi percepire come un'onta il fatto di parlare, discutere, dialogare democraticamente con ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Per, il dialogo con lasembra essere un'onta. Si parla di Quirinale, delle indiscrezioni secondo le quali tra il segretari del Pd e Matteosi sarebbe anche parlato di nomi per la successione a Sergio Mattarella. Apriti cielo... "di una nostra. Per chiarezza e trasparenza noi affrontiamo questo difficile passaggio coi nostri alleati. Coi quali a partire da oggi, dopo la fine della candidatura di Berlusconi che aveva bloccato fino a ieri tutto, concorderemo nomi e proposte". Cosìsu Twitter, una smentita con cui, appunto, sembra quasi percepire come un'onta il fatto di, discutere, dialogare democraticamente con ...

