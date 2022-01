La Golden Hour di Tancredi | Ho imparato a convivere con popolarità e debolezze

(Di domenica 23 gennaio 2022) Volevo lanciare un messaggio positivo e questo titolo calzava a pennello, perché dopo un periodo di malessere arriva il momento in cui si trova la calma e la spensieratezza', spiega a Tgcom24 '...

Dopo mesi di crisi e difficoltà Tancredi ha finalmente trovato la sua '', titolo dell'Ep uscito il 21 gennaio. Una dimensione di serenità e calma a cui è approdato grazie a 'un percorso di autoanalisi. Volevo lanciare un messaggio positivo e questo titolo ...Con fatica ma la ha finalmente incontrata Tancredi la sua. E l'ha trasformata in un Ep quasi psicanalitico per come scava dentro l'essere umano. I brani, infatti, sono caratterizzati da testi forti e diretti e da una musicalità coerente con lo ...Dopo mesi di crisi e difficoltà Tancredi ha finalmente trovato la sua "Golden Hour", titolo dell'Ep uscito il 21 gennaio. Una dimensione di serenità e calma a cui è approdato grazie a "un percorso di ...Con “Golden Hour” Tancredi alza l'asticella e condivide il momento di serenità che sta vivendo. Un nuovo percorso artistico dopo il superamento di un periodo personale cupo. Tutte le canzoni hanno avu ...