Juventus, operazione al ginocchio riuscita per Chiesa: tempi di recupero stabiliti in sette mesi (Di domenica 23 gennaio 2022) operazione al legamento crociato del ginocchio riuscita per Federico Chiesa. Ne dà notizia il sito ufficiale della Juventus, che sottolinea come il giocatore sia stato sottoposto all’intervento chirurgico dopo l’infortunio contro la Roma e che possa rientrare fra sette mesi, dunque a luglio, pronto per l’inizio della nuova stagione: “Federico Chiesa questo pomeriggio è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini, è perfettamente riuscito. I tempi di ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022)al legamento crociato delper Federico. Ne dà notizia il sito ufficiale della, che sottolinea come il giocatore sia stato sottoposto all’intervento chirurgico dopo l’infortunio contro la Roma e che possa rientrare fra, dunque a luglio, pronto per l’inizio della nuova stagione: “Federicoquesto pomeriggio è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore delsinistro. L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del responsabile sanitario delladott. Stefanini, è perfettamente riuscito. Idi ...

